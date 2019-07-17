«Они, походу, на Автозавод не заезжали»: Нижний Новгород вошел в топ-100 самых безопасных городов мира

Портал Numbeo опубликовал рейтинг самых безопасных городов мира. 53 место из 328 занял Нижний Новгород с коэффициентом 27.03, таким же, как у Кракова (Польша).

Приволжская столица стала единственным в России городом, попавшим в первую сотню списка. Москва оказалась на 143 месте, а Санкт-Петербург – на 133.

Рейтинг составлялся на основе онлайн-опроса жителей разных стран. В итоге самым безопасным городом признали столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби, уровень безопасности в котором равен 89,4 балла из 100. На втором месте оказался Доха (Катар), а на третьем – Квебек.

Самым последним в списке оказался Каракас (Венесуэла). Индекс безопасности там составил чуть больше 14,5 баллов.

Нижегородцы снова отнеслись к такому рейтингу скептически.

- Они, походу, на Автозавод не заезжали, - написал в соцсетях Александр А.

- Зато самое комфортное "болото", - добавила Татьяна С.

- На чем они ездили и смотрели? На танке? - поддержал Дмитрий К.

- Страшно даже представить себе, как они там в Парижах своих живут, бедные, - добавила масла в огонь Люся Д.

Напомним, в январе рейтинг городов мира по качеству жизни, который также подготовили эксперты исследовательского портала Numbeo, вызвал настоящий резонанс. Нижний Новгород оказался на 113 месте, обогнав Лондон и Нью-Йорк. Город-организатор ЧМ-2018 по футболу на слиянии Оки и Волги набрал 151,74 балла, уступив одну строчку солнечному Майами. Составители рейтинга высоко оценили здравоохранение Нижнего - 83,88 балла. Немало дали и за безопасность - 75,71 балла. А вот климат подкачал - всего 45,51 балла.

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