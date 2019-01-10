Нижний Новгород обогнал Лондон и Нью-Йорк по качеству жизни

Лос-Анджелес, Барселона, Лондон - эти излюбленные туристами точки на карте мира остались позади Нижнего Новгорода в рейтинге городов по качеству жизни, составленном экспертами исследовательского портала Numbeo.

По качеству жизни Нижний Новгород обогнал и крупные российские города: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Столица Приволжья оказалась на 113 позиции в топ-200, опередив «Город Ангелов» (115 место), Барселону (136), Нью-Йорк (141), Лондон (164), Санкт-Петербург (184) и Москву (193). Учитывались разные факторы: уровень медицины, стоимость проживания, покупательская способность, безопасность, экологическая обстановка климат и прочее.

Город-организатор ЧМ-2018 по футболу на слиянии Оки и Волги набрал 151,74 балла, уступив одну строчку солнечному Майами. Составители рейтинга высоко оценили здравоохранение Нижнего - 83,88 балла. Немало дали и за безопасность - 75,71 балла. А вот климат подкачал - всего 45,51 балла.

Надо сказать, что по уровню жизни приволжская столица обогнала крупные российские города: на втором месте Санкт-Петербург, на третьем - Москва, на четвертом - Екатеринбург, а на пятом - Новосибирск.

- Я приезжал в Нижний Новгород в июне 2018 года. Люди, включая меня, чувствовали себя в безопасности. Метро пользуется популярностью, и ты можешь спокойно обойтись без чаевых. Чаевые исключительно по желанию! - написал некий Дейв на портале, где размещен этот рейтинг.

А вот Роб, оставивший комментарий еще в мае прошлого года, признался, что ему довелось побывать в Нижнем аж шесть лет назад. И тогда его очень впечатлили пробки на дорогах.

- Также я сомневаюсь насчет безопасности и коррупции, - добавил комментатор.