Салют в честь признания Нижнего Новгорода «Городом трудовой доблести»: когда и где смотреть [видео]
Как сообщает источник «КП-НН», сегодня, 2 июля в 22:30 на Нижневолжской набережной будет запущен салют. Прямо с баржи на реке в небо взлетят яркие залпы в честь признания Нижнего Новгорода «Городом трудовой доблести».
Точное количество залпов не уточняется, но, как сообщили «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде», салют будет продолжительный и мощный. В настоящее время заканчивается подготовка к проведению шоу.
Салют в честь присвоения звания "Город трудовой доблести".
Напомним, документы о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» будут подписаны в ближайшее время. Вместе с Нижним Новгородом, этого звания удостоятся еще 19 городов.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прозвучали оповещения в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Как подчеркнул губернатор области Глеб Никитин, организаторам акции хотелось вызвать в горожанах эмоции, похожие на те, что испытывали их деды и прадеды, слушая Левитана.
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