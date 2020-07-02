Салют в честь признания Нижнего Новгорода «Городом трудовой доблести»: когда и где смотреть [видео]

2 Июль 2020 2020-07-02T23:09:43+03:00

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Как сообщает источник «КП-НН», сегодня, 2 июля в 22:30 на Нижневолжской набережной будет запущен салют. Прямо с баржи на реке в небо взлетят яркие залпы в честь признания Нижнего Новгорода «Городом трудовой доблести».

Точное количество залпов не уточняется, но, как сообщили «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде», салют будет продолжительный и мощный. В настоящее время заканчивается подготовка к проведению шоу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/788413" frameborder="0"></iframe> Салют в честь присвоения звания "Город трудовой доблести".

Напомним, документы о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» будут подписаны в ближайшее время. Вместе с Нижним Новгородом, этого звания удостоятся еще 19 городов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прозвучали оповещения в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Как подчеркнул губернатор области Глеб Никитин, организаторам акции хотелось вызвать в горожанах эмоции, похожие на те, что испытывали их деды и прадеды, слушая Левитана.

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ИСТОЧНИК KP.RU