В Нижнем Новгороде прозвучали оповещения в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести»

2 Июль 2020 2020-07-02T19:17:51+03:00

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Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» прозвучали по всему городу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. Вместе с гудками нижегородцы услышали и информацию. Текст читал Юрий Прохоров – диктор ГТРК «Нижний Новгород», заслуженный работник культуры РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода.

По словам Глеба Никитина, организаторам акции хотелось вызвать в горожанах эмоции, похожие на те, что испытывали их деды и прадеды, слушая Левитана.

«Все мы с детства помним голос Левитана, который сообщал народу Советского Союза о событиях на фронтах Великой Отечественной войны. Присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» - важный рубеж в нашей истории. Мы гордимся подвигом горьковчан и всегда будем чтить его», - сказал Глеб Никитин.

Также глава региона поблагодарил нижегородские предприятия и организации, которые присоединились к сбору подписей. «Промышленные предприятия очень активно поддержали инициативу о присвоении почетного звания», - подчеркнул Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU