В Нижнем Новгороде прозвучали оповещения в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести»
Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» прозвучали по всему городу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. Вместе с гудками нижегородцы услышали и информацию. Текст читал Юрий Прохоров – диктор ГТРК «Нижний Новгород», заслуженный работник культуры РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода.
По словам Глеба Никитина, организаторам акции хотелось вызвать в горожанах эмоции, похожие на те, что испытывали их деды и прадеды, слушая Левитана.
«Все мы с детства помним голос Левитана, который сообщал народу Советского Союза о событиях на фронтах Великой Отечественной войны. Присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» - важный рубеж в нашей истории. Мы гордимся подвигом горьковчан и всегда будем чтить его», - сказал Глеб Никитин.
Также глава региона поблагодарил нижегородские предприятия и организации, которые присоединились к сбору подписей. «Промышленные предприятия очень активно поддержали инициативу о присвоении почетного звания», - подчеркнул Глеб Никитин.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU