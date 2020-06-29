Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 29 июня 2020 года: В Сормове количество заболевших приближается к тысяче

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:04:45+03:00

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области перевалило за 17,2 тысячи. Причем 9033 из них - жители районов и городских округов, а остальные 8245 - жители областного центра, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 29 июня 2020 года.

Тройка лидеров антирейтинга остается неизменной: на первом месте Автозавод, где число зараженных превысило 1,7 тысячи человек, на втором месте находится Канавино с 1338 заболевшими, а замыкает топ-3 Ленинский район - там выявлено 1316 пациентов с COVID-19.

КОНКРЕТНО

Статистика распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (по данным на 29 июня 2020 года):

Автозаводский – 1776

Канавинский – 1338

Ленинский – 1316

Сормовский – 932

Советский – 853

Московский – 782

Нижегородский – 776

Приокский – 472

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые случаи заражения за сутки не были выявлены в 37 районах Нижегородской области. Однако, по данным на 29 июня 2020 года, больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Дзержинске - 1187 человек, в Павловском районе - 1011 и на Бору - 639. С картой распространения вируса в районах Нижегородской области можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU