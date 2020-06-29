Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 29 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Число зараженных коронавирусом нижегородцев перевалило за 17,2 тысячи. При этом большая часть заболевших - 9033 - проживает в районах и городских округах. Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе.

Сразу отметим, что новые случаи заражения за сутки не были выявлены в 37 районах Нижегородской области. Однако, по данным на 29 июня 2020 года, больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Дзержинске - 1187 человек, в Павловском районе - 1011 и на Бору - 639.

Напомним, в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе власти отменили карантин сразу в нескольких населенных пунктах: с 21 мая - в поселке Гремячево городского округа Кулебаки, с 26 мая - в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, с 27 мая - в селе Починки, с 28 мая - в рабочем поселке Тумботино Павловского района, с 16 июня - в Выксе. Тем временем карантин по коронавирусу продолжает действовать в Дивееве, Павлове и Кулебаках.

КОНКРЕТНО

Так расположились районы и города по количеству заболевших на 29 июня 2020 года:

Ардатовский район – 144

Арзамас – 206

Арзамасский – 62

Балахнинский – 221

Богородский – 455

Большеболдинский – 62

Большемурашкинский – 12

Бор – 639

Бутурлинский – 30

Вадский – 12

Варнавинский район – 19

Вачский – 102

Ветлужский – 3

Вознесенский – 33

Володарский – 239

Воротынский – 18

Воскресенский – 65

Выксунский – 124

Гагинский – 39

Городецкий – 233

Дальнеконстантиновский – 67

Дзержинск – 1187

Дивеевский – 424

Княгининский - 24

Ковернинский – 33

Краснобаковский – 24

Краснооктябрьский – 184

Кстовский – 531

Кулебакский – 430

Лукояновский – 76

Лысковский – 153

Навашинский – 225

Павловский – 1011

Первомайский – 17

Перевозский – 31

Пильнинский – 121

Починковский – 196

Семеновский – 430

Сергачский – 257

Сеченовский – 71

Сокольский – 22

Сосновский – 168

Спасский – 41

Тонкинский – 3

Тоншаевский – 42

Уренский – 44

Чкаловский – 26

Шарангский – 19

Шатковский – 243

Шахунский – 172

Саров – 43 случая (с 1 мая 2020 года статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 8 245

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