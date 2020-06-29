Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 29 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Число зараженных коронавирусом нижегородцев перевалило за 17,2 тысячи. При этом большая часть заболевших - 9033 - проживает в районах и городских округах. Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе.
Сразу отметим, что новые случаи заражения за сутки не были выявлены в 37 районах Нижегородской области. Однако, по данным на 29 июня 2020 года, больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Дзержинске - 1187 человек, в Павловском районе - 1011 и на Бору - 639.
Напомним, в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе власти отменили карантин сразу в нескольких населенных пунктах: с 21 мая - в поселке Гремячево городского округа Кулебаки, с 26 мая - в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, с 27 мая - в селе Починки, с 28 мая - в рабочем поселке Тумботино Павловского района, с 16 июня - в Выксе. Тем временем карантин по коронавирусу продолжает действовать в Дивееве, Павлове и Кулебаках.
КОНКРЕТНО
Так расположились районы и города по количеству заболевших на 29 июня 2020 года:
Ардатовский район – 144
Арзамас – 206
Арзамасский – 62
Балахнинский – 221
Богородский – 455
Большеболдинский – 62
Большемурашкинский – 12
Бор – 639
Бутурлинский – 30
Вадский – 12
Варнавинский район – 19
Вачский – 102
Ветлужский – 3
Вознесенский – 33
Володарский – 239
Воротынский – 18
Воскресенский – 65
Выксунский – 124
Гагинский – 39
Городецкий – 233
Дальнеконстантиновский – 67
Дзержинск – 1187
Дивеевский – 424
Княгининский - 24
Ковернинский – 33
Краснобаковский – 24
Краснооктябрьский – 184
Кстовский – 531
Кулебакский – 430
Лукояновский – 76
Лысковский – 153
Навашинский – 225
Павловский – 1011
Первомайский – 17
Перевозский – 31
Пильнинский – 121
Починковский – 196
Семеновский – 430
Сергачский – 257
Сеченовский – 71
Сокольский – 22
Сосновский – 168
Спасский – 41
Тонкинский – 3
Тоншаевский – 42
Уренский – 44
Чкаловский – 26
Шарангский – 19
Шатковский – 243
Шахунский – 172
Саров – 43 случая (с 1 мая 2020 года статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 8 245
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ИСТОЧНИК KP.RU
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