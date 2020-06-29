2020-06-29T12:47:45+03:00
Общество

Коронавирусную инфекцию подхватили еще 218 жителей Нижегородской области

Число зараженных этим смертельно опасным заболеванием выросло до 17278 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 17 тысяч.Число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 17 тысяч.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области на 29 июня 2020 года выросло до 17278 человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 218 нижегородцев.

Сейчас регион находится на шестом месте по числу новых заболевших COVID-19 в России. На первом месте Москва, где за сутки диагноз подтвердился у 782 человек. На втором месте - Московская область (335), на третьем месте - Ханты-Мансийский автономный округ (277), на четвертом месте - Иркутская область (236), а на пятом месте - Санкт-Петербург (219).

Кстати, тесты на коронавирус сдали более 385 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос на 1,3 % до 12041 человека на 100 тысяч населения. Так, за последние сутки тесты сдали 4,8 тысячи нижегородцев.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал открытие бассейнов в ближайшем будущем. Правда, пока не для всех, а только для спортсменов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 29 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 17278 человек;

- число умерших выросло до 229 человек;

- число выздоровевших выросло до 10714 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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