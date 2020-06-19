2020-06-19T10:44:52+03:00
Общество

В Нижегородской области рестораторам разрешили открыть летние веранды и террасы

Губернатор региона внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Кафе и рестораны пострадали от пандемии в наибольшей степениКафе и рестораны пострадали от пандемии в наибольшей степениФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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18 июня глава региона Глеб Никитин разрешил возобновить работу открытых террас и веранд при стационарных кафе и ресторанах. Работа разрешается с соблюдением определенных ограничений. В частности, за столиком не может находиться более четырех посетителей, массовые мероприятия, например, банкеты, запрещены. Кроме того, они должны быть заполнены не более чем на 30%.

Решение о снятии ограничений было принято по итогам видео-совещания с рестораторами региона, бизес-омбусмена Павла Солодкого и заместителя руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Ольги Степановой.

По словам главы региона, кафе и рестораны пострадали от пандемии в наибольшей степени. «Сфера общественного питания согласно рекомендациям Роспотребнадзора может открыться только на третьем этапе», - подчеркнул Глеб Никитин. Но, добавил он, достигнут компромисс и рестораторам разрешено открыть террасы и веранды. «Отмечу, что все организации этой отрасли продолжат получать субсидии на выплату заработной платы и оплаты услуг ЖКХ», - сообщил Глеб Никитин.

Возобновить обслуживание в стационарных кафе смогут только те точки общепита, которые подключатся к системе видеоаналитики. Еще одно условие - заполнение не более трети посадочных мест в помещениях и крытых террасах и верандах. Сохраняется и ограничение - не более 4 человек за столиком.

«Те, кто пока не захочет открывать закрытые залы с видеоаналитикой, смогут работать на открытых площадках и ждать следующих этапов снятия ограничений», - сказал Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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