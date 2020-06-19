2020-06-19T16:58:04+03:00
Общество

В нижегородских ЗАГСах разрешена торжественная регистрация браков

Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор области
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». ЗАГСам вновь разрешили проводить церемонии регистрации браков в торжественной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Как подчеркнул глава региона, ему неоднократно поступали вопросы, когда станет доступна регистрация брака в торжественной обстановке. «На июль подано 1937 заявлений, на август – 1433», - сообщил Глеб Никитин и заметил, что жизнь «возвращается в прежнее русло».

Тем не менее, определенные ограничения на проведение церемоний все-таки сохраняются. В частности, по заполненности зала — из расчета 1 человек на 10 кв. м площади зала. Но не более 10 человек, включая ведущего. В открытых залах действует то же ограничение – 1 человек на 10 кв.м. площади, но допустимо присутствие 15 человек.

Кроме того, все участники церемонии должны быть в масках и перчатках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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