2020-06-08T15:03:46+03:00
Общество

В Дальнеконстантиновском районе столкнулись четыре автомобиля

Шесть человек получили травмы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня, 8 июня, около семи утра в Дальнеконстантиновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Авария случилась на 54 километре трассы Нижний-Новгород-Саратов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным источника, водитель автомобиля Мазда выехал на встречную полосу, где и столкнулся с тремя машинами - ВАЗ2115, Митсубиси и Лада Гранта.

В аварии пострадали шесть человек - водители Мазды, ВАЗ2115 и Лады Гранты, а также три пассажира, в том числе , в том числе 13-летняя девочка-подросток.

За рулем Мазды находился мужчина 1957 года рождения, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 6 июня пьяный водитель «Приоры» попытался дать взятку 80 тысяч рублей инспектору ДПС в Арзамасе.

Ранее сообщалось, что на трассе под Нижним Новгородом столкнулись два грузовика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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