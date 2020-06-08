2020-06-08T11:43:43+03:00
Происшествия

Пьяный водитель «Приоры» попытался дать взятку инспектору ДПС в Арзамасе

В отношении него возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего водителя автомобиля, который попытался дать взятку сотруднику ДПС. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, инцидент произошел в Арзамасе в минувшие выходные.

Транспортное средство было остановлено полицейским вечером 6 июня на улице 9 мая. Водитель «Лады Приоры» отказался проходить медицинское освидетельствование – по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, молодой человек предложил сотруднику ДПС 80 тысяч рублей, однако инспектор отказался брать деньги и задержал нарушителя.

- Кроме того, при досмотре у него был обнаружен и изъят порошок белого цвета. Назначена физико-химическая экспертиза для установления, является ли изъятое вещество наркотическим средством, - рассказали в следственном комитете.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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