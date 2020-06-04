Уголовное дело по факту взрывов на заводе имени Свердлова вернули прокурору

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:35:02+03:00

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Дзержинский городской суд постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело, возбужденное по факту трех взрывов на заводе имени Свердлова. Как сообщили в пресс-службе объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, ведомство должно устранить нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, в ЧП обвинили женщину, которая на тот момент занимала пост начальника участка предприятия. Она нарушила правила безопасности во взрывоопасном цехе: процесс переупаковывания мин был нарушен, что не позволило своевременно выявить в них дефекты.

Трагедия случилась 31 августа 2018 года. В одном из заводских цехов прогремели взрывы, которые спровоцировали пожар. Потушить пламя удалось только через несколько часов. Как выяснилось позже, ЧП произошло при перегрузке противопехотных фугасных мин из старых ящиков в новые. В тот же день стало известно о троих погибших сотрудниках завода. В начале сентября под завалами были обнаружены тела еще двоих человек, а 18 сентября в больнице скончалась женщина, получившая во время взрыва сильные ожоги 80% тела. Таким образом, число жертв увеличилось до шести.

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ИСТОЧНИК KP.RU