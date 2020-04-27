«За все ответит женщина»: Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела по факту взрыва на заводе имени Свердлова

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному после взрыва на заводе имени Свердлова, прогремевшего в Дзержинске в конце августа 2018 года.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ближайшее время перед судом предстанет женщина, занимавшая в момент трагедии должность начальника участка предприятия. Расследование проводилось по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». По версии следствия, именно обвиняемая нарушила правила безопасности обращения с взрывными устройствами.

Напомним, трагедия случилась 31 августа 2018 года. В одном из заводских цехов прогремел взрыв, который спровоцировал пожар. Потушить пламя удалось только через несколько часов. Как выяснилось позже, ЧП произошло при перегрузке противопехотных фугасных мин из старых ящиков в новые.

- Взрыв произошел в том помещении, где производилась перегрузка устаревших противопехотных фугасных мин, - рассказал тогда главный инженер завода им. Свердлова Михаил Лебедев. – Мы перегружали их в новые ящики, после чего отправляли на площадку уничтожения. В общей сложности, в этой партии насчитывалось 27 тысяч боеприпасов. Эта операция уже завершалась, в тот день должны были закончить.

В тот же день стало известно о троих погибших сотрудниках завода. В начале сентября под завалами были обнаружены тела еще двоих человек, а 18 сентября в больнице скончалась женщина, получившая во время взрыва сильные ожоги 80% тела. Таким образом, число жертв увеличилось до шести.

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