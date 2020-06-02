В нижегородских детсадах закрыли 12 дежурных групп

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:29:30+03:00

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В Нижегородской области закрыли часть дежурных групп в детских садах. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

По словам министра, закрытие дежурных групп было связано с тем, что в окружении у кого-то из сотрудников или детей появились подозрения на коронавирус. Закрытие групп – это профилактическая мера. Оставшиеся группы продолжат работать в режиме свободного посещения. Тем не менее, министр порекомендовал по возможности оставлять детей дома.

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин говорил об открытии загородных детских летних оздоровительных лагерей в районах, где не будет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области возобновился плановый медицинский и стоматологический прием.

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ИСТОЧНИК KP.RU