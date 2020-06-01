2020-06-01T12:54:25+03:00
Общество

Названа дата открытия детских лагерей в Нижегородской области в 2020 году

Рассказываем, как будут работать детские оздоровительные учреждения в условиях пандемии
Юлия ИСАЕВА
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В этом году нижегородцы смогут поехать только в лагеря на территории регионаВ этом году нижегородцы смогут поехать только в лагеря на территории регионаФото: Олег УКЛАДОВ
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Отличная новость для всех родителей – детские лагеря Нижегородской области постепенно начнут открываться уже с 1 июля. В первую очередь набирать желающих будут в тех районах, где в последнее время не было новых случаев заражения коронавирусом.

- Думаю, начнем с пяти-восьми лагерей, - анонсировал в своем «Инстаграм» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Управлении Роспотребназора в свою очередь уточнили, что дети смогут поехать только в те лагеря, которые находятся в пределах Нижегородской области. При этом во всех оздоровительных лагерях нужно организовать постоянное дежурство врача и медсестры, а всем воспитанникам и сотрудникам в обязательном порядке будут измерять температуру.

Кроме того, чтобы предотвратить завоз COVID-19 на территорию лагеря, будут отменены родительские дни и массовые мероприятия. Вожатым рекомендуется максимально задействовать детей на свежем воздухе, для каждого отряда выделят отдельное помещение с учетом дистанции между детьми в полтора метра.

Перед началом работы всех сотрудников проверят на коронавирус. Покидать территорию лагерей они не смогут до конца смены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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