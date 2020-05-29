В Нижегородской области возобновляют плановую стоматологическую помощь

Некоторые виды плановой медпомощи станут доступны нижегородцам с 1 июня 2020 года.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, жители часто спрашивали его насчет стоматологической помощи. И вот свершилось: уже со следующей недели врачи возобновляют оказание плановой стоматологической помощи (за исключением плановой стационарной хирургической помощи).

Кроме того, возобновляются плановые осмотры беременных в женских консультациях. Причем, как пояснили в пресс-службе регионального правительства, прием пациентов будет осуществляться по предварительной записи. Каждый пациент обязан будет приходить к специалисту в конкретное время. Интервал между пациентами - не менее пяти минут, чтобы можно было обработать кабинет.

Важно, что если у пациента высокая температура, организация имеет право отказать ему в оказании плановой медпомощи.

Пациенты, медработники и другой персонал обязаны соблюдать все меры эпидемиологической безопасности: масочный режим в помещениях медицинской организации, дезинфекционный режим и социальное дистанцирование - полтора метра между людьми.

Ранее глава региона заявил, что говорить о втором этапе снятия ограничений пока говорить преждевременно. Хотя система здравоохранения довольно хорошо подготовилась к приему и лечению больных с COVID-19.

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