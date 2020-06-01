2020-06-01T11:41:16+03:00
Общество

В Нижегородской области растут индексы распространения COVID-19

Также наблюдается рост загрузки коечного фонда
Анастасия НАЗАРОВА
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Также наблюдается рост загрузки коечного фонда.Также наблюдается рост загрузки коечного фонда.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции растет в Нижегородской области. Об этом заместитель главы региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей страничке в «Инстаграме» 1 июня.

По данным на 31 мая 2020 года, индекс распространения COVID-19 достиг отметки в 1,21. Выросла также загрузка коечного фонда - до 55 %.

- Службы работают 24/7. Нет ни выходных, ни праздников. Растут индексы распространения инфекции. И загрузка коечного фонда. В первом случае - за счёт теплых выходных прошлой недели. Коечный фонд - за счет традиционно слабой выписки на выходных, - пояснил чиновник.

Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что в регионе по-прежнему действует режим полной самоизоляции. И чтобы инфекция не распространялась, следует по возможности оставаться дома.

- Можно изолироваться на даче или в загородных отелях. Не собирайтесь в компании и не ходите в гости. Уверен, мы преодолеем этот вызов, - заключил министр.

Кстати, утром 1 июня стало известно о 315 новых случаях заражения коронавирусом в Нижегородской области. Также власти сообщили о росте числа жертв этого смертельно опасного заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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