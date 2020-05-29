Открытие кладбищ в Нижнем Новгороде: кто и при каких условиях сможет посещать
Ограничения на посещение кладбищ отменяются в Нижнем Новгороде с 29 мая 2020 года. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Юрий Шалабаев, сообщает пресс-служба городской администрации.
При этом посетителям кладбищ в любом случае необходимо будет соблюдать социальную дистанцию 1,5 – 2 метра, носить маску и пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.
Напомним, кладбища были закрыты в Нижнем Новгороде еще в середине апреля – в преддверии Вербного воскресенья и Пасхи. Такие меры были связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Запрет не распространялся только на участников и организаторов похорон.
Напомним также, накануне стало известно об открытии храмов и монастырей в Нижнем Новгороде. Однако работать здания для богослужений будут по новым правилам. Так, в храмах с площадью молельного зала не более 400 квадратных метров может находиться не более одного человека на квадратный метр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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