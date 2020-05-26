2020-05-26T09:18:39+03:00
Общество

Часть улицы Павла Мочалова перекроют для движения на две недели

На участке будут ремонтировать теплосети
Юлия ИСАЕВА
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В восемь часов утра 28 мая 2002 года в Нижнем Новгороде перекроют участок на улице Павла Мочалова. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, там будут ремонтировать тепловые и инженерные сети.

В течение 13 дней автомобилисты не смогут ездить по дороге рядом с домом №5. Движение возобновится только в 22:00 10 июня.

Работники департамента транспорта Нижнего Новгорода просят жителей быть предельно внимательными и следовать указателям дорожных знаков, установленных на участке.

Ранее сообщалось, что с 11 июня на улице Володарского в приволжской столице будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств. Речь идет об участке рядом с домом №56. А с 4 июня остановку транспортных средств ограничат на улице Родионова. Это коснется участка в районе дома №188 – больницы имени Семашко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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