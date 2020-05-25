Стоянку автомобилей ограничат на улице Володарского с 11 июня

25 Май 2020 2020-05-25T09:03:19+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 июня 2020 года на улице Володарского в Нижнем Новгороде будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств. Как сообщили в центре организации дорожного движения, речь идет об участке рядом с домом №56.

Сотрудники ЦОДД просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, с 4 июня 2020 года на улице Родионова будут введены ограничения остановки транспортных средств. Это коснется участка в районе дома №188 – больницы имени Семашко. Соответствующее решение было принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода.

А с 15 мая был перекрыт для движения участок Верхневолжской набережной. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ от дома №19 и до дома №21 корпус 1. Ограничения планируется снять только через два месяца - в 22.00 10 июля 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU