2020-05-25T09:03:19+03:00
Общество

Стоянку автомобилей ограничат на улице Володарского с 11 июня

Речь идет об участке в районе дома №56
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ЦОДДФото: ЦОДД
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С 11 июня 2020 года на улице Володарского в Нижнем Новгороде будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств. Как сообщили в центре организации дорожного движения, речь идет об участке рядом с домом №56.

Сотрудники ЦОДД просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, с 4 июня 2020 года на улице Родионова будут введены ограничения остановки транспортных средств. Это коснется участка в районе дома №188 – больницы имени Семашко. Соответствующее решение было принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода.

А с 15 мая был перекрыт для движения участок Верхневолжской набережной. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ от дома №19 и до дома №21 корпус 1. Ограничения планируется снять только через два месяца - в 22.00 10 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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