Остановку транспортных средств ограничат рядом с больницей имени Семашко с 4 июня

18 Май 2020 2020-05-18T09:38:22+03:00

Речь идет об участке в районе больницы имени Семашко

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С 4 июня 2020 года на улице Родионова в Нижнем Новгороде будут введены ограничения остановки транспортных средств.

Как сообщили в центре организации дорожного движения, речь идет об участке в районе дома №188 – больницы имени Семашко.

Соответствующее решение было принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода. Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и соблюдать требования знаков дорожного движения.

Напомним, с 15 мая в Нижнем Новгороде был перекрыт для движения участок Верхневолжской набережной. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ от дома №19 и до дома №21 корпус 1. Ограничения планируется снять только через два месяца - в 22.00 10 июля 2020 года.

Кроме того, несколько дней назад городской администрацией принято решение ограничить остановку транспортных средств на Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала. Цель - пресечение массового скопления жителей и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU