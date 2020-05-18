Остановку транспортных средств ограничат рядом с больницей имени Семашко с 4 июня
С 4 июня 2020 года на улице Родионова в Нижнем Новгороде будут введены ограничения остановки транспортных средств.
Как сообщили в центре организации дорожного движения, речь идет об участке в районе дома №188 – больницы имени Семашко.
Соответствующее решение было принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода. Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и соблюдать требования знаков дорожного движения.
Напомним, с 15 мая в Нижнем Новгороде был перекрыт для движения участок Верхневолжской набережной. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ от дома №19 и до дома №21 корпус 1. Ограничения планируется снять только через два месяца - в 22.00 10 июля 2020 года.
Кроме того, несколько дней назад городской администрацией принято решение ограничить остановку транспортных средств на Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала. Цель - пресечение массового скопления жителей и недопущения распространения коронавирусной инфекции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU