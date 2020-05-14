Участок Верхневолжской набережной перекроют для проезда почти на два месяца

14 Май 2020 2020-05-14T16:53:08+03:00

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Участок Верхневолжской набережной планируют перекрыть для проезда транспорта почти на два месяца. С 7 часов 15 мая и до 22.00 10 июля движение прекратится из-за ремонтно-восстановительных работ. По информации департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода, проезд будет невозможен на участке от дома №19 и до дома №21 корпус 1.

В департаменте призвали автомобилистов быть крайне внимательными и соблюдать указания дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU