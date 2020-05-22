22 Май 2020 2020-05-22T14:44:53+03:00

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Патрули на пунктах въездного контроля в Нижнем Новгороде проверили еще 850 транспортных средств, рассказали в управлении по безопасности и контроля на территории приволжской столицы.

- Рейды по выявлению нарушителей проводятся в городе с начала действия в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, - уточнили в ведомстве.

В общей сложности за прошедшие сутки на предмет соблюдения самоизоляции проверили 1979 нижегородцев. Полицейскими составлено 100 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС» Кодекса об административных правонарушениях РФ и три протокола по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию детей» - за то, что взрослые гуляли с детьми на детских площадках в период режима самоизоляции.

Напомним, что количество зараженных COVID-19 в регионе выросло до 7615, а выздоровевших - до 2076. Вместе с тем за последние сутки умерли еще четыре пациента, и теперь общее число жертв коронавируса в Нижегородской области составляет 57 человек.

Сообщалось также, что отменен карантин по коронавирусу в поселке Гремячево. Он стал первым населенным пунктом региона, где снимают ограничения в связи с эпидобстановкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU