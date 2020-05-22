Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года выросло до 57 человек
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года выросло до 57 человек. Жертвами Covid-19 стали еще четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на регионального министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова.
Отмечается, что у всех погибших течение болезни было осложнено различными хроническими заболеваниями.
Напомним, количество выздоровевших от коронавируса в Нижегородской области на 22 мая 2020 года выросло до 2076 человек. Впервые подтверждена коронавирусная инфекция у еще 202 человек, таким образом, общее количество заболевших достигло 7615 человек.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает не ослаблять дисциплину, несмотря на обнадеживающие тенденции. Динамика заболеваемости сейчас зависит в первую очередь от уровня соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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