22 Май 2020 2020-05-22T12:00:46+03:00

В столице Приволжья зафиксировано еще четыре летальных случая от Covid-19

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Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года выросло до 57 человек. Жертвами Covid-19 стали еще четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на регионального министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова.

Отмечается, что у всех погибших течение болезни было осложнено различными хроническими заболеваниями.

Напомним, количество выздоровевших от коронавируса в Нижегородской области на 22 мая 2020 года выросло до 2076 человек. Впервые подтверждена коронавирусная инфекция у еще 202 человек, таким образом, общее количество заболевших достигло 7615 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает не ослаблять дисциплину, несмотря на обнадеживающие тенденции. Динамика заболеваемости сейчас зависит в первую очередь от уровня соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU