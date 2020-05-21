2020-05-21T13:15:48+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 21 мая 2020 года: Больше всего зараженных в Автозаводском районе

Рассказываем последние новости о коронавирусе в районах Нижнего Новгорода
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Рассказываем последние новости о коронавирусе в районах Нижнего Новгорода.Рассказываем последние новости о коронавирусе в районах Нижнего Новгорода.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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За минувшие сутки в Нижегородской области было зафиксировано 204 новых случая заболевания коронавирусом. Половина из них была выявлена на территории самого Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На сегодняшний день в Нижнем Новгороде зафиксировано 3 721 случай заражения, - говорится в сообщении. – В лидерах по-прежнему остается Автозаводский район (688 заболевших), Канавинский район (644 заболевших) и Ленинский район (631 заболевший).

Напомним, за минувшие сутки общее число заболевших в регионе увеличилось до 7413 человек. Между тем Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. В соответствии с указом губернатора, было увеличено время прогулок и число дежурных групп в детских садах.

В то же время снятие ограничений не коснулось тех территорий, на которых был введен карантин. Среди них село Починки (Починковский район), городской округ Выкса, Павлово и рабочий поселок Тумботино (Павловский район), город Кулебаки и рабочий поселок Гремячево, рабочий поселок Мухтолово (Ардатовский район) и село Дивеево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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