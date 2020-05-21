2020-05-21T12:05:42+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 21 мая: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, сколько сегодня зараженных Covid-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Нижегородской области было зафиксировано 204 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе перевалило за семь тысяч человек.

При этом по числу новых заражений Нижний Новгород и область практически сравнялись. 49,8% новых случаев были зафиксированы в районах и городских округах области, а 50,2% - в самом Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наибольшее число зараженных на сегодняшний день по-прежнему зафиксировано в Нижнем Новгороде – 3721 человек, - говорится в сообщении правительства. – Также в лидерах остается Павловский район (628 человек), Дивеевский район (402 человека), Кулебакский район (297 человек), Богородский район (241 человек), Бор (191 человек).

Напомним, из более чем семи тысяч зараженных 1911 человек уже выздоровели и были выписаны с отрицательными результатами анализов. Что касается новых случаев, то почти у половины из них болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

К слову, сейчас Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений после режима всеобщей самоизоляции. Это предполагает увеличение времени прогулок и появление дополнительных дежурных групп в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юрий Филиппов: «Поправки в Конституцию помогут сохранить чистоту русского языка»
Детский сад на 220 мест хотят построить в Канавинском районе Нижнего Новгорода
Детский сад на 220 мест хотят построить в Канавинском районе Нижнего Новгорода
ПСБ запускает онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 21 мая 2020 года: Больше всего зараженных в Автозаводском районе
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 21 мая: какие районы лидируют по количеству заболевших
Министр промышленности проведет онлайн-прием нижегородских социальных предпринимателей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 мая 2020 года выросло до 1911 человек
Многоквартирный дом в Дзержинске загорелся из-за окурка
Нижегородским аграриям выделили 440 миллионов рублей на поддержку молочного животноводства
Свыше 163 тысяч нижегородцев сдали тест на коронавирус
Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам нацпроектов
Менеджер фирмы в Арзамасе ответит за попытку дать взятку полицейскому
Первые салоны красоты открылись в Нижнем Новгороде после режима самоизоляции
Большое родительское собрание пройдет в онлайн-формате в Нижегородской области 22 мая
Более 145 млн рублей направят на поддержку нижегородского бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса
Нижегородский министр спорта объяснил, зачем решил сократить зарплаты сотрудникам спортивных учреждений
Первый частный морг появится в Нижнем Новгороде
«Красное Сормово» обжалует решение Сормовского суда о выплате компенсаций семьям погибших рабочих
Выпускные в школе в Нижнем Новгороде 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Более 10 тысяч многоквартирных домов продезинфицировали в Нижнем Новгороде
Коронавирус и беременность: чем опасно и как защититься
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: меньше всего болеют в Приокском районе
Нижегородские спасатели продезинфицировали детский садик на Бору
Контроль за безопасностью газового оборудования будет усилен в Нижегородской области