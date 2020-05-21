Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 21 мая: какие районы лидируют по количеству заболевших

21 Май 2020 2020-05-21T12:05:42+03:00

Рассказываем, сколько сегодня зараженных Covid-19 в каждом районе и городском округе

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За минувшие сутки в Нижегородской области было зафиксировано 204 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе перевалило за семь тысяч человек.

При этом по числу новых заражений Нижний Новгород и область практически сравнялись. 49,8% новых случаев были зафиксированы в районах и городских округах области, а 50,2% - в самом Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наибольшее число зараженных на сегодняшний день по-прежнему зафиксировано в Нижнем Новгороде – 3721 человек, - говорится в сообщении правительства. – Также в лидерах остается Павловский район (628 человек), Дивеевский район (402 человека), Кулебакский район (297 человек), Богородский район (241 человек), Бор (191 человек).

Напомним, из более чем семи тысяч зараженных 1911 человек уже выздоровели и были выписаны с отрицательными результатами анализов. Что касается новых случаев, то почти у половины из них болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

К слову, сейчас Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений после режима всеобщей самоизоляции. Это предполагает увеличение времени прогулок и появление дополнительных дежурных групп в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU