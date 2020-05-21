Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 мая 2020 года: Выявлено 204 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 мая 2020 года выросло до 7413 человек. Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлены еще 204 новых случая заражения.

Добавим, что по числу новых заболевших COVID-19 Нижегородская область снова на пятом месте. Больше зараженных выявили только в Москве - 2913, Московской области - 892, Санкт-Петербурге - 408 и Красноярском крае - 376.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, наметилась положительная динамика, но ситуация по-прежнему сложная. Именно поэтому режим самоизоляции продолжает действовать. В частности, нужно заполнять заявки на выход из дома на портале «Карта жителя Нижегородской области».

- Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений, - напомнил губернатор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 21 мая, с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны 1911 нижегородцев. При этом количество умерших с этим диагнозом выросло до 53. Власти сообщили о четырех новых жертвах COVID-19.

КСТАТИ

С 19 мая 2020 года нижегородцы могут выходить на прогулки в радиусе до километра от места проживания и бывать на свежем воздухе до двух часов в сутки. Также разрешается заниматься физкультурой на улице, но при этом необходимо надевать спортивную экипировку и соблюдать дистанцию в пять метров.

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