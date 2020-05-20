Выпускные в школе в Нижнем Новгороде 2020: будут ли проходить и когда состоятся

20 Май 2020 2020-05-20T15:04:41+03:00

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Больше последнего звонка российские школьники ждут выпускные балы. Однако этим летом они, скорее всего, не состоятся. Либо их просто перенесут на другое время. «Комсомолка» выяснила, будут ли проходить выпускные в школах в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, школам рекомендовано провести выпускные балы после снятия всех ограничительных мер, связанных с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Однако когда эти ограничения снимут, пока не может сказать даже руководство области. Ведь все зависит от нескольких факторов.

При этом сообщалось, что власти приступили к постепенному выходу из режима самоизоляции. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем Инстаграме, что 18 мая 2020 года коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней.

- В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - заявил чиновник.

Ранее в региональном минобре разъяснили порядок сдачи ЕГЭ в 2020 году. Оказалось, для получения аттестата о среднем общем образовании экзамены сдавать не надо. Аттестаты дадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. При этом ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.

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ИСТОЧНИК KP.RU