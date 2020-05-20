Выпускные в школе в Нижнем Новгороде 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Больше последнего звонка российские школьники ждут выпускные балы. Однако этим летом они, скорее всего, не состоятся. Либо их просто перенесут на другое время. «Комсомолка» выяснила, будут ли проходить выпускные в школах в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, школам рекомендовано провести выпускные балы после снятия всех ограничительных мер, связанных с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Однако когда эти ограничения снимут, пока не может сказать даже руководство области. Ведь все зависит от нескольких факторов.
При этом сообщалось, что власти приступили к постепенному выходу из режима самоизоляции. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем Инстаграме, что 18 мая 2020 года коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней.
- В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - заявил чиновник.
Ранее в региональном минобре разъяснили порядок сдачи ЕГЭ в 2020 году. Оказалось, для получения аттестата о среднем общем образовании экзамены сдавать не надо. Аттестаты дадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. При этом ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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