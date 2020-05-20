Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: меньше всего болеют в Приокском районе

20 Май 2020 2020-05-20T13:58:25+03:00

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Число зараженных COVID-19 в Нижегородской области перевалило за семь тысяч. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 257 человек.

Наибольшее количество пациентов с коронавирусом (3 621) проживают в Нижнем Новгороде. Здесь по районам по-прежнему в лидерах остается Автозавод, где опасным вирусом заразились уже 666 человек.

На втором месте располагается Канавинский район с 626 подтвержденными случаями, а на третьем – Ленинский, где болеют 622 жителя. В Нижегородском районе болезнь зафиксирована у 434 человек, а в Сормовском – у 396.

В Советском районе коронавирусом заразились 319 нижегородцев, в Московском – 306. Меньше всего людей с COVID-19 находятся в Приокском районе, где подтверждено 252 случая.

Напомним, на сегодняшний день коронавирус побороли 1653 жителя Нижегородской области. При этом из общего числа заболевших примерно 4,5 тысячи человек пребывают на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или вообще без симптомов

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ИСТОЧНИК KP.RU