Коронавирус в Нижнем Новогороде по районам, последние новости на 19 мая 2020 года: Автозавод остается в лидерах

19 Май 2020 2020-05-19T12:55:38+03:00

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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 6 952 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 260 жителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по данным на 19 мая 2020 года, 50,3% заболевших проживают на территории области, а остальные 49,7% - в приволжской столице. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде COVID-19 зафиксирован у 3 453 пациентов.

В лидерах по районам города находится Автозавод - там болеют 625 человек. На втором месте Ленинский, где заражены 597 жителей, на третьем - Канавинский (584 случая). В Нижегородском районе опасным вирусом заразились 423 человека, еще 376 - в Сормовском, 310 - в Советском. В Московском число случаев достигло 290.

Наименьшее количество людей с коронавирусом проживают в Приокском районе - там подтверждены 290 случаев заболевания.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, властям удалось купировать очаги заболеваемости, а вместе с тем нарастить объемы проводимых исследований.

- Д18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал чиновник в своем Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU