Маршрутка Т-92 возвращается на дороги Нижнего Новгорода

18 Май 2020 2020-05-18T11:57:20+03:00

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Маршрут Т-92, связывающий микрорайон «Бурнаковский» с микрорайоном «Цветы», возобновляет свою работу с 18 мая 2020 года после многочисленных обращений от граждан. В настоящее время минтранс Нижегородской области выдал временное разрешение на обслуживание маршрута МП «Нижегородпассажиравтотранс», поскольку заявка от него была единственной.

Как и ранее, на маршруте будут работать 15 автобусов с интервалом движения 15 минут. В первый рейс они будут отправляться в 5:50, а в последний – в 21:30. Стоимость проезда будет составлять 26 рублей при безналичной оплате и 28 рублей при оплате наличными. При этом в автобусах будут действовать все виды проездных карты и льготные документы.

Напомним, ранее минтранс был вынужден прекратить действие свидетельства на право перевозок ООО «Лидер-Транс» из-за того, что ООО нарушило условия договора и не обеспечило движение транспорта на своих линиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU