Общественный транспорт в Нижнем Новгороде переходит на «расписание выходного дня»

27 Март 2020 2020-03-27T15:21:15+03:00

Автобусы и троллейбусы будут по-прежнему выходить в рейсы, но подождать нужный придется подольше. ФОТО: архив "КП"

Частные перевозчики уже работают в будни, как в выходные

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Общественный транспорт в областной столице будет ходить по расписанию выходного дня. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта.

По информации дептранса, с 30 марта по 3 апреля этого года трамваи, троллейбусы, автобусы и метрополитен будут ходить по «воскресному расписанию». Напомним, неделя объявлена нерабочей.

Как пояснила исполняющая обязанности заместителя главы города, директор департамента Елена Лекомцева, частные перевозчики уже перешли на расписание выходного дня. К слову, выделенная полоса на проспекте Гагарина будет работать в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что все торговые центры, стоматологии и салоны красоты закрываются в Нижегородской области из-за коронавируса. Также правительство отменило льготный проезд в транспорте и ограничило посещение парков.

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ИСТОЧНИК KP.RU