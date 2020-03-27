Общественный транспорт в Нижнем Новгороде переходит на «расписание выходного дня»
Общественный транспорт в областной столице будет ходить по расписанию выходного дня. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта.
По информации дептранса, с 30 марта по 3 апреля этого года трамваи, троллейбусы, автобусы и метрополитен будут ходить по «воскресному расписанию». Напомним, неделя объявлена нерабочей.
Как пояснила исполняющая обязанности заместителя главы города, директор департамента Елена Лекомцева, частные перевозчики уже перешли на расписание выходного дня. К слову, выделенная полоса на проспекте Гагарина будет работать в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что все торговые центры, стоматологии и салоны красоты закрываются в Нижегородской области из-за коронавируса. Также правительство отменило льготный проезд в транспорте и ограничило посещение парков.
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ИСТОЧНИК KP.RU