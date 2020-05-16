Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 мая 2020 года: инфекция зафиксирована во всей районах и городских округах региона

16 Май 2020 2020-05-16T14:01:21+03:00

В Нижегородской области не осталось ни одного района без коронавируса

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По данным на 16 мая 2020 года, случаи заболевания коронавирусом зафиксированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На сегодняшний день в регионе зафиксировано 6132 случая заболевания коронавирусом, - говорится в сообщении. – Львиная доля заболевших проживает на территории Нижнего Новгорода – 3014 человек. Также в лидерах остаются Павловский район (554 человека), Дивеевский район (398 человек) и Кулебакский район (267 человек). Также значительное число заболевших выявлено в Богородском, Починковском и Кстовско районах, а также на территории Дзержинска.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 229 новых случаев заболевания. При этом число умерших увеличилось до 42 человек. Выписаны с больничного с отрицательными результатами анализов уже 1330 человек. Сейчас в больницах находятся около 1,5 тысяч нижегородцев.

- Важное значение имело купирование очагов заболеваемости, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В некоторых случаях по рекомендации санитарных врачей пришлось ввести карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU