2020-05-04T18:08:03+03:00
Общество

Ношение масок в общественных местах для нижегородцев является обязательным

Требование прописано в губернаторском указе о режиме повышенной готовности
Анастасия НАЗАРОВА
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Ношение масок в общественных местах для нижегородцев является обязательным.Ношение масок в общественных местах для нижегородцев является обязательным.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ношение масок в общественных местах для нижегородцев является обязательным. В пресс-службе правительства Нижегородской области напомнили, что это требование прописано в губернаторском указе о режиме повышенной готовности.

Использовать средства индивидуальной защиты необходимо во время поездки в общественном транспорте или такси, в магазине, аптеках, банках и прочих закрытых пространствах. Причем это могут быть не только маски, но и повязки, респираторы и прочее.

Добавим также, что в общественных местах по-прежнему следует соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. Посещение детский и спортивных площадок находится под запретом на время пандемии коронавируса.

Сообщалось, что накануне майских праздников в Нижегородской области были введены новые правила перемещения по региону. К примеру, владельцам транспортных карт нужно привязать их к сервису «Карта жителя Нижегородской области». Не привязанные к профилю проездные будут временно блокироваться.

Также нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома, однако не чаще одного раза в день. Но, пожалуй, главным нововведением является обязательное наличие документов на право собственности при поездке на дачу на личном автомобиле или такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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