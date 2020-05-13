Более 8,3 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции было составлено в Нижегородской области за месяц
Более 8,3 тысячи протоколов за нарушение режима всеобщей самоизоляции было составлено в Нижегородской области в перис 10 апреля по 12 мая 2020 года. Как сообщает пресс-служба правительства, 800 нарушителей поймали представители органов исполнительной власти.
За месяц правоохранители провели 77 660 профилактических бесед с жителями, в ходе которых рассказали об опасности нарушения правил во время пандемии.
Только 12 мая таких бесед было 856, составлены восемь протоколов на нарушителей. Кроме того, на въезде в Нижегородскую область за последние сутки были проверены 505 транспортных средств.
Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области продлили режим самоизоляции. Теперь помимо масок жители должны будут носить и перчатки. Это является обязательным в транспорте, такси, магазинах и аптеках, а также при использовании каршеринга. Кроме того, носить перчатки необходимо в банках, на рынках и ярмарках. За невыполнение этого требования нарушителям грозит наказание рублем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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