2020-05-13T11:11:20+03:00
Общество

Более 8,3 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции было составлено в Нижегородской области за месяц

За минувшие сутки на въезде в регион правоохранители проверили 505 машин
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 8,3 тысячи протоколов за нарушение режима всеобщей самоизоляции было составлено в Нижегородской области в перис 10 апреля по 12 мая 2020 года. Как сообщает пресс-служба правительства, 800 нарушителей поймали представители органов исполнительной власти.

За месяц правоохранители провели 77 660 профилактических бесед с жителями, в ходе которых рассказали об опасности нарушения правил во время пандемии.

Только 12 мая таких бесед было 856, составлены восемь протоколов на нарушителей. Кроме того, на въезде в Нижегородскую область за последние сутки были проверены 505 транспортных средств.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области продлили режим самоизоляции. Теперь помимо масок жители должны будут носить и перчатки. Это является обязательным в транспорте, такси, магазинах и аптеках, а также при использовании каршеринга. Кроме того, носить перчатки необходимо в банках, на рынках и ярмарках. За невыполнение этого требования нарушителям грозит наказание рублем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Более миллиона человек посмотрели эфиры «Спорт Порт онлайн» в апреле
Елена Аржанова: «Предложенные меры поддержки положительно отразятся на экономике»
Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет Нижегородской области на 2020 год
Доктор Мясников: «После коронавируса нас ждет настоящая страшная эпидемия»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года составило 864 человека
Нижегородские волонтеры отремонтировали памятник героям ВОВ в Ардатовском районе
Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года увеличилось до 35 человек
Елена Фадеева: «Предлагаемые меры поддержки укрепят запас прочности бизнеса»
Более 8,3 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции было составлено в Нижегородской области за месяц
Владимир Тарасов: «Предложение выплатить всем семьям с детьми с 3 до 15 лет по 10 тысяч рублей – беспрецедентная мера»
Более 124 тысяч нижегородцев сдали анализы на коронавирус
13-летнюю Дашу Николаеву разыскивают в Кстовском районе