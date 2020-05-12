Суд принудительно госпитализировал двух нижегородцев с коронавирусом
Суд принудительно госпитализировал двух нижегородцев с коронавирусной инфекцией. Они до последнего отказывались проходить лечение, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Знакомые, проживающие в Московском районе областного центра, ни в какую не хотели ехать в больницу и принимать положенные при COVID-19 лекарственные препараты. Тогда региональному Роспотребнадзору пришлось обратиться в суд, чтобы тот в свою очередь обязал зараженных лечь в клинику.
Отмечается, что заболевших поместили в стационар 8 мая 2020 года. Там они пробудут до окончания срока медицинского наблюдения.
Напомним, в середине апреля 2020 года суд принудительно отправил в инфекционную больницу семью нижегородца, заразившегося коронавирусом. Они больше десяти дней проживали с заболевшим мужчиной в одной квартире в Приокском районе.
КСТАТИ
По данным на 12 мая, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за пять тысяч человек. Только за минувшие сутки смертельно опасная инфекция была выявлена у 354 нижегородцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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