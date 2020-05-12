2020-05-12T11:30:29+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года: Выявлено 354 новых случая заболевания

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 5087 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года.Стало известно количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года.Фото: Александр ГЛУЗ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило 5087 человек. Только за минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 354 жителей Нижегородской области.

По количеству новых случаев Нижегородская область оказалась на третьем месте. В этом списке наш регион опережает только Москва (5392 человека) и Московская область (1063 человека).

Напомним, по последним данным, тестирование на коронавирус в Нижегородской области прошли уже свыше 120 тысяч человек. Только за минувшие сутки были проведены исследования 3,5 тысячи человек.

- Почти у половины тех, кто проходит тестирование на коронавирус, болезнь протекает бессимптомно или в легкой степени, - отметил губернатор Нижегородской области. – Что касается нижегородских больниц, то они полностью готовы к приему пациентов с коронавирусом. Все они обеспечены современным медицинским оборудованием и достаточным количеством аппаратов ИВЛ.

В то же время, по словам главы региона самой действенной мерой защиты от распространения коронавируса остается режим самоизоляции, введенный на территории нашего региона еще 30 марта 2020 года. С тех пор нижегородцам разрешается выходить из своих домов лишь в исключительных случаях: в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или погулять с собакой. С 1 мая 2020 года нижегородцам разрешены часовые прогулки на расстоянии не больше 300 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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