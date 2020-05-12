Нижегородский минкульт возглавил заместитель губернатора Олег Беркович

12 Май 2020 2020-05-12T15:35:11+03:00

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Новым главой нижегородского минкульта назначен замглавы региона Олег Беркович. Соответствующее решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как пояснили в пресс-службе облправительства, чиновник будет совмещать две должности.

Глеб Никитин отметил, что в связи с пандемией коронавируса сфера культуры немало пострадала. Например, невозможно проводить массовые мероприятия. Также закрыты театры, музеи и другие культурные учреждения. А Беркович, что называется, в теме и знает, что нужно делать. Поэтому нет смысла брать на эту должность нового человека.

- Сейчас нет ни времени, ни возможностей лично знакомиться с коллективами. Куда важнее создать условия для того, чтобы культурная жизнь в регионе могла возобновиться, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что в кресло зама губернатора Олег Беркович сел 4 марта 2020 года. В зоне его ответственности - минкульт, департамент развития туризма, деятельность проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области, АНО «Центр 800» и Нижегородская ярмарка. При этом главным направлением его работы является подготовка к грядущему 800-летию Нижнего Новгорода.

КСТАТИ

Прежний министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная покинула свою должность с 12 мая 2020 года. Она перешла на работу в «Росгосэкспертизу».

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ИСТОЧНИК KP.RU