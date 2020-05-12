2020-05-12T15:35:11+03:00
Общество

Нижегородский минкульт возглавил заместитель губернатора Олег Беркович

Основное направление его работы - подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Глеб Никитин назначил Олега Берковича на пост министра культуры. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Глеб Никитин назначил Олега Берковича на пост министра культуры. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
Изменить размер текста:

Новым главой нижегородского минкульта назначен замглавы региона Олег Беркович. Соответствующее решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как пояснили в пресс-службе облправительства, чиновник будет совмещать две должности.

Глеб Никитин отметил, что в связи с пандемией коронавируса сфера культуры немало пострадала. Например, невозможно проводить массовые мероприятия. Также закрыты театры, музеи и другие культурные учреждения. А Беркович, что называется, в теме и знает, что нужно делать. Поэтому нет смысла брать на эту должность нового человека.

- Сейчас нет ни времени, ни возможностей лично знакомиться с коллективами. Куда важнее создать условия для того, чтобы культурная жизнь в регионе могла возобновиться, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что в кресло зама губернатора Олег Беркович сел 4 марта 2020 года. В зоне его ответственности - минкульт, департамент развития туризма, деятельность проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области, АНО «Центр 800» и Нижегородская ярмарка. При этом главным направлением его работы является подготовка к грядущему 800-летию Нижнего Новгорода.

КСТАТИ

Прежний министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная покинула свою должность с 12 мая 2020 года. Она перешла на работу в «Росгосэкспертизу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Давид Мелик-Гусейнов станет новым министром здравоохранения Нижегородской области

Он будет совмещать эту должность с постом заместителя губернатора (подробности)

Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов

К своим обязанностям директор центра подготовки футболистов «Нижнего Новгорода» приступил с 29 апреля (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван район Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 12 мая 2020 года
В Нижнем Новгороде продезинфицировали девять тысяч жилых домов
Суд принудительно госпитализировал двух нижегородцев с коронавирусом
Нижегородский минкульт возглавил заместитель губернатора Олег Беркович
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило 751 человек
В Нижегородской области льготные проездные не будут действовать до окончания режима повышенной готовности
Нижегородцы смогут узнавать о безопасных местах для прогулок в режиме онлайн
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года увеличилось до 32 человек
В Нижегородской области составлено свыше 8 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции
Свыше 120 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Что делать, если пришел положительный тест на COVID-19?
Единоразовые выплаты на детей в Нижнем Новгороде в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Власти назвали критерии для госпитализации нижегородцев с коронавирусом
Нижегородцы смогут пожаловаться на капремонт домов по «горячей» линии
Поврежденный ливнем участок дороги в Шатковском районе полностью восстановлен
Более 2,5 тысячи безработных нижегородцев получили денежные компенсации во время пандемии
28 километров автодороги Кстово – Дальнее Константиново отремонтируют до конца октября
Продуктивная самоизоляция: 10 советов нижегородцам
Ликвидацию Шуваловской свалки включат в план реализации проекта «Чистая страна» на 2020 год
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 11 мая 2020 года
Более 7,6 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Нижегородской области за месяц
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 мая 2020 года составило 715 человек
Похолодание и дожди придут в Нижегородскую область на этой неделе
Нижегородские семьи могут подать заявку на получение ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет
Более 116 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Тревога в четырех стенах: почему возникает и как бороться