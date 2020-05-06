Давид Мелик-Гусейнов станет новым министром здравоохранения Нижегородской области

6 Май 2020 2020-05-06T17:31:24+03:00

Он будет совмещать эту должность с постом заместителя губернатора

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Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов с 7 мая начнет совмещать свою должность с должностью министра здравоохранения региона. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, прежний министр здравоохранения Александр Смирнов покидает свой пост по собственному желанию.

- В настоящее время обязанности министра здравоохранения предполагают регулярные поездки по медицинским учреждениям, где идет борьба с коронавирусом. Даже если соблюдать все возможные меры предосторожности, риск заражения очень велик. Поэтому было принято решение максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска, - объяснил Глеб Никитин.

Что же касается Александра Смирнова, то он теперь вернется в Борскую ЦРБ в качестве главного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU