Давид Мелик-Гусейнов станет новым министром здравоохранения Нижегородской области
Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов с 7 мая начнет совмещать свою должность с должностью министра здравоохранения региона. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба областного правительства.
Согласно информации, прежний министр здравоохранения Александр Смирнов покидает свой пост по собственному желанию.
- В настоящее время обязанности министра здравоохранения предполагают регулярные поездки по медицинским учреждениям, где идет борьба с коронавирусом. Даже если соблюдать все возможные меры предосторожности, риск заражения очень велик. Поэтому было принято решение максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска, - объяснил Глеб Никитин.
Что же касается Александра Смирнова, то он теперь вернется в Борскую ЦРБ в качестве главного врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU