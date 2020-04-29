2020-04-29T16:31:39+03:00
Спорт

Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов

К своим обязанностям директор центра подготовки футболистов «Нижнего Новгорода» приступил с 29 апреля
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Директор регионального центра подготовки футболистов «Нижнего Новгорода» Артем Ефремов назначен главой областного минспорта. К своим обязанностям он приступил с 29 апреля, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам губернатора Глеба Никитина во время пандемии коронавируса назначенец может сосредоточиться на формировании материальной базы для занятий спортом высших достижений и массовым спортом в рамках проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

В свою очередь замглавы региона Андрей Бетин отметил, что Артем Ефремов входит в список перспективных управленцев программы «Команда правительства». Это одна из причин, по которой он был рекомендован губернатору для назначения на пост министра спорта.

Отметим, что Артем Ефремов коренной нижегородец. Долгое время работал в структурах РЖД: начинал с подсобного рабочего, а после дослужился до гендиректора ЗАО «Дорожный центр внедрения». В свое время реализовал проект строительства базы отдыха «Изумрудное» и организовал региональный центр подготовки футболистов ФК «Нижний Новгород» без бюджетных денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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