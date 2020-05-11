Более 7,6 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Нижегородской области за месяц
В период с 10 апреля по 10 мая 2020 года в Нижегородской области правоохранительными органами и представителями власти было составлено 7 618 протоколов о нарушении режима самоизоляции.
За последние сутки на пунктах въездного контроля в приволжскую столицу правоохранители проверили более тысячи транспортных средств, а патрулирующие провели на улицах более двух тысяч профилактических бесед и посетили 125 объектов торговли.
Всего за месяц сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 72 876 профилактических бесед с нижегородцами и рассказали им об опасности нарушения режима повышенной готовности.
Напомним, по данным на утро 11 мая, в Нижегородской области подтверждены 4 733 случая заражения коронавирусом. За сутки заболел еще 291 человек. При этом 715 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Еще более 2,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении – COVID-19 протекает у них в легкой или бессимптомной форме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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