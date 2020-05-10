2020-05-10T17:05:57+03:00
Общество

Более 200 единиц техники было задействовано в ликвидации последствий ливня в Нижнем Новгороде

В мэрии заявили, что сходы грунта в областном центре могут продолжиться
Анастасия НАЗАРОВА
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Более 2000 комбинированных дорожных машин, самосвалов и помп было задействовано в ликвидации последствий сильнейшего ливня, обрушившегося на столицу Приволжья 8 мая. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нижнего Новгорода.

Воду откачали в 34 местах областного центра (работы выполняли Водоканал и Теплоэнерго). В настоящее время ведется прочистка ливневок. А там, где «потекли» склоны из-за дождя, установили ограждения.

И. о. мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уже распорядился, чтобы подразделения городской администрации и ДУКи как можно скорее рассчитали стоимость восстановительных работ.

При этом Водоканал, управляющие компанию и дорожные службы продолжают держать руку на пульсе, ведь 10 мая также прогнозируются ливни. В администрации также уточнили, что земля на откосах не успела высохнуть, поэтому вполне вероятно, что стоит ожидать новых оползней.

Кстати, один новый сход грунта уже произошел. Днем 10 мая очевидцы сообщили о страшном оползне у стен Нижегородского кремля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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