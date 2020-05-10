Мария Самоделкина: «Мы доехали до каждого ветерана, чтобы поздравить с праздником»

10 Май 2020 2020-05-10T14:33:05+03:00

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Участники движения «Волонтеры Победы» поздравили ветеранов с Днем Победы, спев военные песни под их окнами. Об этом рассказала руководитель НРО всероссийского движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, комментируя новый формат празднования 9 Мая.

- В условиях самоизоляции ветеранам очень не хватает живого общения. Мы доехали до каждого, во все районы области. Например, мы поздравили Александра Михайловича Кузнецова - последнего Героя Советского Союза на территории Нижегородской области, звание которому было присвоено в годы Великой Отечественной войны, - поделилась Самоделкина.

Также добровольцы помогали организовать виртуальное шествие «Бессмертного полка», возложили цветы к мемориалам воинской славы по просьбам ветеранов и украшали придомовые территории домов, в которых проживают участники войны 1941-1945 годов.

- Очень душевным был концерт во дворе ветерана Леонида Жукова в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Ему хлопали из окон, люди вместе с нами пели «День Победы». Благодарили всем двором! - вспоминает Мария Самоделкина. - А завершился день трогательными «Фонариками Победы». Нижегородцы с балконов рассказывали нам о своих ветеранах.

ИСТОЧНИК KP.RU