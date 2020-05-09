2020-05-09T22:57:49+03:00
Общество

Волонтеры провели около 50 концертов для нижегородских ветеранов

Один из таких концертов был устроен для Героя Советского Союза Александра Кузнецова
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Волонтеры провели около 50 концертов для нижегородских ветеранов. ФОТО: Александр ВоложанинВолонтеры провели около 50 концертов для нижегородских ветеранов. ФОТО: Александр Воложанин
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Нижегородские «Волонтеры Победы» провели сегодня около 50 концертов во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Один из таких концертов был устроен для Героя Советского Союза Александра Кузнецова. К слову, это последний Герой СССР в Нижегородской области.

Один из таких концертов был устроен для Героя СССР Александра Кузнецова. ФОТО: Александр Воложанин.

Один из таких концертов был устроен для Героя СССР Александра Кузнецова. ФОТО: Александр Воложанин.

- Для меня величайшая честь пообщаться с Героем Советского Союза, - признался в телефонном разговоре с ветераном губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Для нас Вы – главная гордость и сила. Я хотел бы лично пожать Вам руку. Давайте обязательно увидимся во время праздничных мероприятий.

Сегодня волонтеры вместе с профессиональными певцами и гармонистами устроили персональные концерты для ветеранов. Специально для них они пели песни военных лет, а затем вручили им памятные подарки и передали «Письма Победы» от школьников.

После концерта ветераны получили памятные подарки. ФОТО: Александр Воложанин.

После концерта ветераны получили памятные подарки. ФОТО: Александр Воложанин.

СПРАВКА

В 1942 году сразу после окончания пехотно-минометного училища Александр Кузнецов отправился на Брянский фронт, где стал командиром минометного взвода. Во время наступательных операций во главе роты он форсировал реки Десну, Днепр, Припять. За героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделением в 1943 году старшему лейтенанту Александру Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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