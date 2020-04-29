«Возможность почтить память»: Глеб Никитин призвал нижегородцев поучаствовать в акции «Бессмертный полк - онлайн»

Глава региона Глеб Никитин призвал нижегородцев поучаствовать в акции «Бессмертный полк - онлайн», сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса руководство страны приняло решение перенести парад Победы, а вместе с ним и все остальные массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» решило, что режим самоизоляции - не повод отказаться от почитания памяти погибших на войне. Поэтому акция все же состоится, но в режиме онлайн.

- «Бессмертный полк» уже стал важнейшей частью Дня Победы, возможностью почтить память тех, кто сражался за родину или трудился в тылу. Я вместе с семьей принимал участие в шествии «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде. Это совершенно особое чувство сопричастности к истории страны, - заявил глава региона.

Кстати, сам чиновник уже решил, что непременно присоединится к этой инициативе, назвав ее прекрасной.

Между тем глава нижегородского штаба движения «Бессмертный полк России» Анна Малиновская подчеркнула, что проект позволяет опубликовать фотографии ветеранов, которых чтут в нижегородских семьях, на специально созданных интернет-порталах.

- Это позволит людям «пройти» вместе с изображениями своих дедов и прадедов в виртуальном строю, онлайн-шествие будет транслироваться на центральных телевизионных каналах, - уточнила Анна Малиновская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.