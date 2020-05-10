10 Май 2020 2020-05-10T13:52:47+03:00

С жителями региона проведено более 70 тысяч профилактических бесед

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Нижегородские полицейские составили около 7,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции. В общей сложности с 10 апреля по 9 мая проведена почти 71 тысяча профилактических бесед, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Только за минувшие сутки в Нижегородской области было проведено 2797 бесед и проверено 102 торговых точки. На физических, юридических и должностных лиц составлено 108 протоколов.

Кроме того, патрульным пришлось заглянуть в один из хостелов в Канавине - на него пожаловались нижегородцы. Однако на момент прибытия полицейских заведение не работало. В отношении владельцев хостела проводится проверка.

Напомним, утром 10 мая стало известно о 262 новых случаях заражения в Нижегородской области. Регион снова оказался на четвертом месте в России. Больше заболевших за минувшие сутки выявлено только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Сообщалось также, что в Нижнем Новгороде скончались еще три пациента с коронавирусом. Таким образом число жертв COVID-19 выросло до 29.

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ИСТОЧНИК KP.RU