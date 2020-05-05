2020-05-05T18:20:20+03:00
Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования родным ушедшей из жизни Татьяны Цыганковой

На посту директора Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева она проработала почти полвека
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.
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Глава региона Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким ушедшей из жизни Татьяны Цыганковой. Она почти полвека была директором Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева.

- Есть люди, которые определяют культурный ландшафт города и региона. Истории их жизни слились с историей Нижнего Новгорода, стали неотъемлемой ее частью. Татьяна Васильевна была одним из таких людей, - заявил губернатор Нижегородской области.

Кстати, именно под ее началом училище получило имя народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Татьяна Цыганкова воспитала целую плеяду артистов, многие из которых стали звездами театра и кино России.

- У Татьяны Цыганковой был настоящий педагогический дар, способный разжигать искры таланта, заложенные в человеке, - сказал Глеб Никитин, добавив, что память о ней достойна увековечения.

КСТАТИ

Одной из учениц Татьяны Цыганковой была звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева. Узнав о смерти любимого педагога, актриса выложила в соцсетях видео, записанное в гостях у Цыганковой. Знаменитая нижегородка призналась, что учитель сыграла огромную роль в ее жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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