2020-05-05T14:18:17+03:00
Общество

«Мое сердце осиротело»: Наталья Бочкарева прокомментировала смерть своего любимого педагога Татьяны Цыганковой

Знаменитая артистка выложила одну из бесед с экс-директором Нижегородского театрального училища [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Актриса призналась, что для своих учеников Татьяна Цыганкова была мамой.Актриса призналась, что для своих учеников Татьяна Цыганкова была мамой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новость о смерти бывшего директора Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева Татьяны Цыганковой повергла в шок ее коллег и учеников. Одной из первых на эту ужасную весть отреагировала знаменитая выпускница НТУ Наталья Бочкарева. В своем Инстаграме артистка выложила видео, записанное в гостях у Татьяны Цыганковой.

На архивных кадрах звезда сериала «Счастливы вместе» и педагог тепло обнимаются, смеются и вспоминают забавные истории из прошлого.

- Вы помните, когда я сбегала из театрального училища? И вы говорили: «Ну-ка, ко мне на ковер! Табаков звонил!», - обратилась Бочкарева к своему учителю, а та покачала одобрительно покачала головой.

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Наталья Бочкарева в гостях у своего педагога Татьяны Цыганковой
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По словам артистки, беседы с Татьяной Васильевной навсегда останутся в ее памяти. Они были искренними, философски жизненными и правдивыми.

- Мое сердце в очередной раз осиротело… Ушла из жизни замечательная мудрая женщина, мой учитель по жизни, всегда переживающая за всех своих учеников как настоящая мама… - написала Наталья Бочкарева в микроблоге вечером 4 мая. - Ваши наставления всегда играли и будут играть большую роль в моей жизни! Спасибо вам за все. Светлая память…

«Комсомолка» рассказывала, что экс-директор Нижегородского театрального училища ушла из жизни 4 мая. Однако пока причина смерти не сообщается. Коллеги рассказали, каким человеком и педагогом была Татьяна Цыганкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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