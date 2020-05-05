Умерла директор Нижегородского театрального училища Татьяна Цыганкова

Директор Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева Татьяна Цыганкова ушла из жизни 4 мая. Однако причина смерти не уточняется.

По словам коллег, Татьяна Васильевна была талантливым и уникальным администратором. Под ее началом НТУ стало больше, обретя несколько новых отделений.

- Без устали и кропотливо налаживала она контакты с великими режиссерами, театральными критиками и чиновниками всех рангов. Во многом благодаря ей Нижегородское театральное училище стало явлением общероссийского масштаба, - говорится на сайте училища.

Отмечается, что директор НТУ имени Евстигнеева много читала, путешествовала и просто наблюдала за жизнью. Оттого была интересным собеседником и верным другом своим выпускникам. Татьяна Цыганкова также была уникальным педагогом. В своей деятельности она сочетала психологию и большие знания по русской литературе.

- Нам будет очень не хватать Татьяны Васильевны! Но мы будем признательны судьбе за то, что она у нас была, - заявили коллеги и ученики Татьяны Цыганковой.

Напомним, что в марте 2019 года скончалась режиссер и педагог Нижегородского театрального училища Рива Левите. Она была женой народного артиста РСФСР Вацлава Дворжецкого и матерью заслуженного артиста РФ Евгения Дворжецкого.

Редакция «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде выражает соболезнования родным и близким Татьяны Цыганковой.

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