2020-04-08T09:41:34+03:00
Происшествия

Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Вачском районе

Сейчас решается вопрос по размещению людей
Юлия ИСАЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать семьям погибшим и пострадавшим при обрушении жилого дома после взрыва газа в Вачском районе. На данный момент правительство решает вопрос с дальнейшим проживанием людей, которые лишились квартир.

- Кому необходимо, для проживания предоставляется маневренный фонд, остальные размещаются в другом жилье и у родственников. Дом, по мнению специалистов, не подлежит восстановлению, - подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил всех оперативников, которые работали на месте происшествия минувшей ночью. Сейчас спасатели помогают жильцам достать из дома вещи.

Кроме того, по поручению Глеба Никитина сразу после поступления информации о рухнувшем доме в Вачский район выехал выехал замгубернатора Дмитрий Краснов. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, уже сформирована комиссия по расследованию причин происшествия и ликвидации его последствий.

Напомним, поздно вечером 7 апреля 2020 года в селе Филинское Вачского района в двухэтажном жилом доме прогремел взрыв: в квартире на первом этаже на два подъезда взорвался газовый баллон, в результате разрушена часть кирпичного здания – обвалились оба этажа между подъездами. Спасатели нашли под завалами тело 23-летнего местого жителя, еще одного мужчину доставили в больницу с травмами. К сожалению, спасти его не удалось - он скончался в больнице утром 8 апреля. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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